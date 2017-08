La Storia dell'Amore: online il making of del film

News





29/08/2017 |

Una clip contenente parte del making of di La Storia dell'Amore è stata rilasciata dalla Bim Distribuzione. Il film racconta la storia di due innamorati, Léon ed Alma, che saranno costretti a separarsi a causa dello scoppio della guerra per poi ritrovarsi dopo varie peripezie. Protagonisti di questa opera diretta da Radu Mihaileanu, regista de Il Concerto e Train de Vie, sono Gemma Arterton, Sophie Nélisse, William Ainscough e Derek Jacobi.



La Storia dell'Amore è tratto dal romanzo di Nicole Krauss.



L’uscita italiana è prevista per il 31 Agosto.



Sinossi di La Storia dell’Amore:

C’era una volta un ragazzo, Léon, che amava una ragazza, Alma. Le aveva promesso che l’avrebbe fatta ridere per tutta la vita, ma la guerra li ha separati. Da un paesino della Polonia negli anni Trenta alla New York dei giorni nostri ripercorriamo la straordinaria storia d’amore tra Léo, l’uomo che è sopravvissuto a tutto e Alma, la donna più amata del mondo. Oggi un’altra Alma, adolescente newyorchese e contagiata dallo stesso virus meraviglioso dell’amore, vuole essere la donna più amata del mondo. Sembra che niente leghi Léo alla giovane Alma ma… L’amore attraverserà il tempo e i continenti per unire i loro destini.