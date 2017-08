In rete un nuovo spot di Wind River

News





30/08/2017 |

Lo scorso 4 Agosto ha debuttato nelle sale americane il thriller Wind River, film del regista Taylor Sheridan. La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Sheridan, racconta la storia di un cacciatore che ritroverà il cadavere di una ragazza e di una donna, agente dell'FBI, che proverà a far luce sulla morte della giovane. Nei panni dei due protagonisti troviamo Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, che hanno già lavorato insieme in Avengers: Age of Ultron.



Il cast è composto anche da Gil Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, Kelsey Asbille e James Jordan.



Matthew George, Basil Iwanyk, Elizabeth Bell, Peter Berg e Wayne Rogers sono i produttori di Wind River mentre Erica Lee, Jonathan Deckter, Nicholas Chartier, Braden Aftergood e Christopher H. Warner sono i produttori esecutivi.



Grazie alla Weinstein Company ecco a voi il nuovo spot internazionale.