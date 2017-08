Robin Hood: annunciata la data duscita del film della Lionsgate

News





30/08/2017 |

Robin Hood, pellicola della Lionsgate, ha una nuova data d’uscita. Lo studio, infatti, ha deciso di far uscire il film il 21 Settembre 2018 e non più il 23 Marzo dello stesso anno. In quel periodo l’adattamento cinematografico dovrà vedersela nelle sale con il sequel di Piccoli Brividi.



La regia di Robin Hood è di Otto Bathurst che ha lavorato con un cast composto da Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve Hewson e Paul Anderson.



La storia di questo film racconterà di Robin Hood, interpretato da Egerton, nei panni del crociato chiamato a combattere per il Re prima di trasformarsi nel leggendario fuorilegge. Joby Harold ha scritto la sceneggiatura.

Leonardo DiCaprio sarà uno dei produttori.