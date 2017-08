Justice League Dark: Gerard Johnstone lavorerà sulla sceneggiatura

News





30/08/2017 |

La sceneggiatura di Justice League Dark sarà rivisitata da Gerard Johnstone, ingaggiato dalla Warner Bros. Pictures. Il progetto è in fase di sviluppo anche se al momento lo studio non ha nominato ancora un regista. Inizialmente era stato scelto Doug Liman che ha deciso di lasciare il timone del cinecomic per lavorare a Chaos Walking, adattamento cinematografico della Lionsgate.



Al momento i dettagli circa la trama non sono stati rivelati, sappiamo soltanto che Justice League Dark riunirà insieme una banda di supereroi composta da John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna e Etrigan the Demon.



La Warner non ha comunicato quando la pellicola uscirà nelle sale.