Un nuovo spot italiano di Blade Runner 2049

31/08/2017 |

La Sony Pictures, tramite il suo canale ufficiale, ha rilasciato uno spot italiano di Blade Runner 2049, la pellicola di Denis Villeneuve la cui uscita è fissata per il 5 Ottobre. In questo nuovo capitolo recitano Harrison Ford e Ryan Gosling nei panni di Rick Deckard e di K, un poliziotto del dipartimento di Los Angeles che porta alla luce un segreto nascosto che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società.



La pellicola è il sequel di quella di Ridley Scott, uscita nel 1982.



Il cast è completato dalle presenze di Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas.



La sceneggiatura è stata scritta da Hampton Fancher e Michael Green. Ridley Scott è il produttore esecutivo.



Sinossi di Blade Runner 2049:

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.