Jon Bernthal nel cast del film First Man

31/08/2017 |

Jon Bernthal, attore che abbiamo visto recentemente nel film Baby Driver - Il Genio della Fuga, reciterà all’interno della pellicola First Man. Secondo le prime informazioni l’attore interpreterà un astronauta della NASA il cui nome non è stato specificato.



La pellicola della Universal Pictures, diretta dal regista Premio Oscar Damien Chazelle, racconterà della missione della Nasa che ha portato Neil Armstrong sulla Luna.



Nei panni di Armstrong troviamo Ryan Gosling, affiancato nel cast da Corey Stoll e Kyle Chandler che reciteranno nella parte degli astronauti Deke Slayton e Buzz Aldrin.



First Man è basato sul libro di James R. Hansen dal titolo First Man: The Life of Neil A. Armstrong.



Il film sarà prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen attraverso la loro Temple Hill Entertainment e da Chazelle e Gosling. Isaac Klausner sarà il produttore esecutivo mentre la DreamWorks Pictures co-finanzierà la pellicola.



L’uscita è prevista per il 12 Ottobre 2018, le riprese partiranno a novembre.