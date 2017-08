Mary and the Witch's Flower: Kate Winslet nel cast

News





Kate Winslet, Jim Broadbent, Ruby Barnhill, Louis Ashbourne Serkis ed Ewen Bremner daranno la voce ai personaggi di Mary and the Witch's Flower, la prima pellicola per il cinema creata dallo Studio Ponoc, studio di animazione giapponese fondato dall’ex regista dello Studio Ghibli Hiromasa Yonebayashi e dal produttore Yoshiaki Nishimura.



Diretto da Yonebayashi, regista di Quando c’era Marnie, il film è basato su The Little Broomstick scritto da Mary Stewart.



La sceneggiatura è stata scritta da David Freedman e Lynda Freedman.



La Winslet arriverà tra poco nelle sale con Il Domani tra di Noi, adventure drama di Hany Abu-Assad con protagonista anche Idris Elba.