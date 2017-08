Destination Wedding: Keanu Reeves e Winona Ryder reciteranno allinterno del film

News





Keanu Reeves e Winona Ryder lavoreranno insieme per la commedia Destination Wedding. Il film sarà diretto da Victor Levin, al suo secondo film da regista in carriera dopo 5 To 7. Stando alle prime informazioni la pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Levin, racconterà la storia di un uomo e di una donna, invitati ad un matrimonio, che inizieranno una relazione ma che dovranno scontrarsi con le loro esperienze di vita.



Gail Lyon della Sunshine Pictures è il produttore con Elizabeth Dell della Two Camel Films. Robert Jones produrrà la pellicola per conto della The Fyzz Facility che finanzierà il film.



Per la Ryder e per Reeves si tratta della terza collaborazione dopo Dracula di Bram Stoker (1992) e A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare di Richard Linklater (1996).