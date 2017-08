Chris McKenna ed Erik Sommers scriveranno la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming 2

News





31/08/2017 |

Chris McKenna ed Erik Sommers torneranno presto al lavoro per scrivere la storia del sequel di Spider-Man: Homecoming. I due sceneggiatori, dunque, sono stati confermati dalla Sony Pictures e dalla Marvel per il secondo capitolo della saga riguardante l’Uomo Ragno.



Entrambe le produzioni sono al lavoro per far tornare anche dietro la macchina da presa Jon Watts, attualmente in fase di trattativa. Assicurata, invece, la presenza di Tom Holland, confermatissimo nei panni di Spiderman.



Spider-Man: Homecoming è stato un autentico successo e a livello internazionale ha portato via un incasso di 737 milioni di dollari.



Il sequel uscirà nel 2019.