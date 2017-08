Tolkien: Lily Collins in trattative per recitare nel film

News





31/08/2017 |

Lily Collins è entrata ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Tolkien, biopic della Chernin Entertainment e della Fox Searchlight dedicato a J.R.R. Tolkien. Nella pellicola ci sarà anche Anthony Boyle, ovvero l’attore che ha interpretato Scorpius Malfoy nel famoso film Harry Potter e la Maledizione dell’Erede.



In Tolkien Hoult vestirà i panni dell’autore di Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, le opere riprese a livello cinematografico da Peter Jackson. La regia sarà affidata invece a Dome Karukoski che lavorerà su una sceneggiatura scritta da David Gleeson e Stephen Beresford.



La pellicola racconterà della storia dello scrittore e del modo in cui i fatti accaduti durante la Prima Guerra Mondiale hanno influenzato la sua vita portandolo a realizzare le sue opere più famose.



La Collins, qualora le trattative andassero in porto, interpreterà Edith Bratt, il grande amore della vita di Tolkien.