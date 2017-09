The Shape of Water: rilasciata la clip Lab Encounter

News





01/09/2017 |

Sally Hawkins è la protagonista della nuova clip, rilasciata dalla Fox Searchlight, di The Shape of Water. Nel video, dal titolo Lab Encounter, possiamo vedere il suo personaggio, Elisa, incontrare una creatura misteriosa rinchiusa all'interno di una sorta di grande contenitore d'acciaio. Il film è diretto da Guillermo del Toro e vede protagonisti anche Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlbarg.



Il film è ambientato negli USA durante il periodo della Guerra Fredda e racconta la storia di Elisa, una donna intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo dove lavora. Quando lei e la sua collega Zelda scopriranno un esperimento segreto la loro vita cambierà per sempre. La sceneggiatura è stata scritta da Vanessa Taylor.



La pellicola è prodotta da J. Miles Dale. Negli USA The Shape of Water uscirà nei cinema a partire dall'8 Dicembre.