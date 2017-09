Borg McEnroe: Sverrir Gudnason e Shia LeBeouf nel nuovo poster italiano

News





01/09/2017 |

La Lucky Red ha rilasciato il poster ufficiale italiano di Borg McEnroe in cui vediamo Sverrir Gudnason e Shia LeBeouf nei panni dei due famosi tennisti Björn Borg e John McEnroe. La pellicola racconterà la storia della loro intensa rivalità, considerata una delle più straordinarie a livello mondiale. Il cast principale vede al suo interno anche l'attore Stellan Skarsgard nella parte di Lennart Bergelin, coach del tennista svedese.



La rivalità tra Borg e McEnroe è passata alla storia come una delle più belle di sempre. I due tennisti, tra il 1978 e il 1981, si affrontarono per 14 volte portando a casa sette vittorie a testa.



Tuva Novotny, David Bamber, Sverrir Gudnason e Robert Emms sono gli altri attori presenti nel cast.



Borg McEnroe uscirà il 9 Novembre in Italia.

Sinossi di Borg McEnroe:

Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dento il campo, Borg McEnroe è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980.