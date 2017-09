LEGO NINJAGO IL FILM: rilasciato il nuovo trailer italiano

News





La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il nuovo trailer italiano di LEGO NINJAGO IL FILM. Il nuovo spin-off del mondo Lego è diretto da Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan. Bean e Fisher hanno anche scritto la sceneggiatura con William Wheeler, Tom Wheeler, Jared Stern e John Whittington.



LEGO NINJAGO IL FILM è prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller, Maryann Garger, Roy Lee e Chris McKay. I produttori esecutivi sono Jill Wilfert, KeithMalone e Seth Grahame-Smith, mentre John Powers Middleton è il co-produttore. Il team creativo è inoltre composto da Kim Taylor (effetti visivi per "Il grande Gatsby") e Simon Whiteley (effetti visivi di "Moulin Rouge!") come designer di produzione.



Nel cast originale di questo entusiasmante episodio troviamo Jackie Chan che interpreta il Maestro Wu, Justin Theroux nella parte di Garmadon, Dave Franco nel ruolo di Lloyd e Olivia Munn che indosserà i panni della madre di Lloyd, Koko. Inoltre troveremo anche Michael Peña che dà voce a Kai, Fred Armisen (Cole), Kumail Nanjiani (Jay), Abbi Jacobson (Nya), Zach Woods (Zane).



Il film uscirà il 12 Ottobre.



Sinossi di LEGO NINJAGO IL FILM:

In questa avventura NINJAGO per il grande schermo, la battaglia per la difesa della città di NINJAGO chiama all’azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto saggio, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, La Persona Più Cattiva Che Esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Meccanico contro meccanico e padre contro figlio, nell’epica resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si metterà alla prova: ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare le proprie innate doti da Spinjitzu.