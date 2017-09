Han Solo: Paul Bettany reciterà nel film

News





02/09/2017 |

Il cast del film su Han Solo si è arricchito con un nuovo attore. Paul Bettany, infatti, reciterà ufficialmente all’interno di questo spin-off di Star Wars dedicato ad uno dei personaggi più famosi della saga.



La pellicola sarà diretta da Ron Howard, il regista di Inferno, che ha confermato proprio la presenza di Bettany spiegando: “Per la terza volta ho l’opportunità di lavorare con Paul”. Il regista e l’attore hanno collaborato in passato anche per A Beautiful Mind e Il Codice Da Vinci.



Nel cast della pellicola troviamo Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Joonas Suotamo e Thandie Newton mentre non ci sarà Michael Kenneth Williams che ha abbandonato il progetto a causa di altri impegni.



La sceneggiatura è stata scritta da Jon e Lawrence Kasdan.