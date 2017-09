Remake de Il Corvo: la Sony Pictures porterà avanti il progetto

News





02/09/2017

Il progetto riguardante il remake de Il Corvo proseguirà sotto la guida della Sony Pictures. Lo studio, infatti, ha sostituito la Relativity Media e si occuperà di distribuire la pellicola ancora in fase di sviluppo. Non è chiaro se la Sony deciderà di ripartire da zero, considerando che il nuovo film era stato affidato al regista Corin Hardy mentre la parte del protagonista era stata assegnata a Jason Momoa.



Il Corvo - The Crow è un film di Alex Proyas uscito nelle sale nel 1994. Il regista diresse il compianto Brandon Lee che perse la vita proprio durante le riprese del film. L’adattamento cinematografico del famoso fumetto raccontava la storia di un uomo ucciso brutalmente insieme alla sua fidanzata da alcuni criminali che tornerà in vita cercando e trovando la sua vendetta.



La Sony non ha annunciato quando la nuova versione uscirà nelle sale.