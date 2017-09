Kong: Skull Island: Weaver e Conrad incontrano Kong nella nuova scena internazionale

News





02/09/2017 |

E' disponibile nelle versioni Blu-ray e DVD il film Kong: Skull Island di cui oggi vi mostriamo una nuova scena in lingua originale. Nella clip in questione possiamo vedere i due protagonisti Conrad e Weaver scalare una montagna e trovarsi faccia a faccia con l'incredibile Gorilla. Nei panni dei personaggi richiamati nel video ci sono Tom Hiddleston e Brie Larson, diretti da Jordan Vogt-Roberts.



Il cast di Kong: Skull Island è composto anche da Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Toby Kebbell e Eugene Cordero.



Kong: Skull Island è uscito in Italia lo scorso 19 Marzo.



Sinossi di Kong: Skull Island:

Kong: Skull Island della Warner Bros. Pictures e della Legendary Pictures ripercorrono le origini del mitico Kong in un’avvincente, originale avventura del regista Jordan Vogt-Roberts. Nel film, un gruppo di esploratori si avventura in profondità all’interno di un’isola sperduta del Pacifico - tanto bella quanto infida - inconsapevoli del fatto che stanno per entrare nel terreno del mitico Kong.