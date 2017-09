IT: Bill Skarsgard parla di Pennywise

News





03/09/2017 |

Bill Skarsgard, l’attore che in IT interpreta il terrificante Pennywise, ha parlato a metro.uk del suo personaggio. Inevitabile, infatti, è stato il paragone con la versione del pagliaccio portata in tv da Tim Curry nel famoso film di fine anni 80. La giovane star, a tal proposito, ha risposto spiegando che la sua è un’interpretazione completamente differente rispetto a quella di Curry: “E’ stato molto importante per me reinventare e reinterpretare IT in un modo diverso. Sono cresciuto con la performance di Tim e sono stato un suo grande fan, ma allo stesso tempo di sono detto che avrei dovuto fare qualcosa di diverso e credo di esserci riuscito. Questo Pennywise è differente rispetto al precedente e non deve essere paragonato a quello che tutti hanno visto in passato. Potete tranquillamente apprezzare le caratteristiche di entrambi”.

IT, diretto da Andy Muschietti, uscirà nel nostro Paese il 19 Ottobre. Il regista, per questo adattamento cinematografico del famoso romanzo di Stephen King, ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Chase Palmer.