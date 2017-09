Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House: online il trailer internazionale

News





03/09/2017 |

La Sony ha distribuito in rete il trailer internazionale di Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House. Il film, tratto da una storia vera, racconterà di Mark Felt, l’agente speciale che nel 2005 ha scioccato il mondo intero rivelando di essere stato il famoso informatore, soprannominato Gola Profonda, che nel 1974 aiutò i giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein a scoprire quello che sarebbe diventato lo scandalo Watergate.



Diretto da Peter Landesman, papà di Zona d’ombra - Una Scomoda Verità, il film è basato sul libro scritto dallo stesso Felt e da John D. O’Connor.



Nei panni del protagonista troviamo Liam Neeson. Nel cast spiccano anche i nomi di Diane Lane, Maika Monroe, Wendi McLendon-Covey, Ike Barinholtz e Michael C. Hall.



L’uscita negli USA è fissata per il 29 Settembre.