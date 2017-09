Tessa Thompson e il ruolo delle donne nel cinema americano

News





03/09/2017 |

Tessa Thompson è una delle attrici che ritroveremo all’interno di Thor: Ragnarok, il terzo capitolo della saga Marvel dedicata al figlio di Odino. L’attrice, che nella pellicola interpreta Valchiria, è stata protagonista di un’interessante intervista rilasciata al quotidiano Los Angeles Times in cui ha parlato del ruolo della donna dentro le pellicole hollywoodiane: “Spesso le donne - ha spiegato - sono descritte all’interno delle sceneggiature con il termine “badass”, ovvero cazzute. E’ una parola, questa, che non ha senso, è terribile, non vuol dire niente. E’ un modo stupido che hanno i maschi per dire che quella donna è tosta e allo stesso tempo sexy”.



In merito a questo ultimo punto la Thompson ha chiarito il suo pensiero: “Non è giusto che nei cinecomic le donne siano gettate all’interno con ruoli forti, intelligenti ma anche sexy. Noi, invece, abbiamo voluto concepire un personaggio che avesse una sua iconografia”.



Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi ed uscirà in Italia il 25 Ottobre.