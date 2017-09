Box Office Italia: Cattivissimo 3 sempre in vetta

News





04/09/2017

Il primo posto della classifica box office italiana appartiene sempre a Cattivissimo Me 3, il terzo film del franchise animato diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. La pellicola ha incassato 3.610.104 euro superando di fatto Dunkirk. La nuova opera cinematografica di Christopher Nolan ha debuttato infatti al secondo posto con un incasso pari a 2.959.888 euro. In terza posizione, invece, ecco spuntare Overdrive di Antonio Negret, film francese che ha portato via 382.918 euro mentre al quarto posto spunta Amityville: Il Risveglio di Franck Khalfoun che ha incassato 260.175 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Atomica Bionda di David Leitch (206.603 euro) e la new entry Open Water 3 - Cage Dive di Gerald Rascionato (192.529 euro).