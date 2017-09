Box Office USA: resta al primo posto Come Ti Ammazzo il Bodyguard

News





04/09/2017 |

Continua a dominare al botteghino americano Come Ti Ammazzo il Bodyguard, l’action-comedy del regista Patrick Hughes. Il film con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson ha incassato 10.250.000 dollari, superando i 50 milioni di incasso complessivi. Ha mantenuto la seconda posizione anche Annabelle 2: Creation, horror movie di David F. Sandberg. Lo spin-off di The Conjuring ha portato via 7.300.000 dollari. Ha guadagnato una posizione, finendo sul gradino più basso del podio, Wind River, thriller movie con Jeremy Renner il cui incasso è stato pari a 5.863.074 dollari mentre il percorso inverso è stato affrontato da Ballerina che ha portato via 4.886.923 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Logan Lucky di Steven Soderbergh (4.421.125 dollari) e Dunkirk di Christopher Nolan (4.125.000 dollari).