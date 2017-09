Vita da Giungla: Alla Riscossa: online il trailer italiano

News





04/09/2017 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il primo trailer italiano di Vita da Giungla: Alla Riscossa, la pellicola animata che uscirà nelle nostre sale a partire dal 19 Ottobre.



Il film è tratto dalla famosa serie televisiva francese che racconta di un gruppo di simpatici animali che uniranno le forze per difendere la giungla da alcuni nemici. In questa opera cinematografica troviamo il protagonista Maurice, un pinguino che ama dipingere il suo corpo di arancione nel tentativo di assomigliare alla tigre che lo ha cresciuto, provare a difendere in tutti i modi il luogo in cui vive dall’assalto del temibile koala Igor.



La regia è di David Alaux, regista degli episodi della serie e del film per la tv Vita da Giungla - Operazione Tricheco uscito nel 2011. Alaux ha lavorato alla sceneggiatura con Eric Tosti.



Vi lasciamo al trailer che trovate qui sotto!