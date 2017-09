Renegades - Commando D'Assalto: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Steven Quale

News





04/09/2017 |

Dal prossimo 5 Ottobre uscirà in Italia l’action thriller dal titolo Renegades - Commando D'Assalto. La regia è di Steven Quale, tornato dopo tre anni dall’uscita di Into the Storm dietro la macchina da presa. Il regista ha diretto Sullivan Stapleton e J.K. Simmons, protagonisti di questo film il cui cast è composto anche da Sylvia Hoeks, Ewen Bremner e Dimitri Leonidas.



La sceneggiatura di Renegades - Commando D'Assalto è stata scritta da Richard Wenk e Luc Besson e vede Stapleton e J.K. Simmons al comando di un gruppo di temerari Navy Seals alle prese con una missione impossibile.



Qui sotto trovate il trailer ufficiale, distribuito dalla M2Pictures, di Renegades - Commando D'Assalto.