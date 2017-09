Rivelato il titolo del quarto capitolo di Insidious

News





04/09/2017 |

Il 5 Gennaio 2018 uscirà nelle sale americane il quarto film di Insidious che vedrà ancora una volta protagonista Lin Shaye. L’attrice riprenderà il ruolo della medium Elise Rainier che abbiamo ammirato anche nelle altre pellicole.



L’opera cinematografica, il cui titolo non era stato ancora annunciato, si chiamerà Insidious: The Last Key ed è ambientata prima degli eventi che hanno caratterizzato gli altri episodi. Il tutto prende forma nel New Mexico dove una giovane Elise Rainier inizia la sua lotta con alcuni terribili spiriti che infestano un’abitazione.



Josh Stewart, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Bruce Davison, Spencer Locke e Caitlin Gerard sono gli altri attori presenti nel cast.



La sceneggiatura è stata scritta da Leigh Whannell.