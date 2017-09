Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Gastone Moschin

News





04/09/2017 |

E’ scomparso all’età di 88 anni uno degli attori più famosi del panorama cinematografico italiano: Gastone Moschin. L’artista, reso celebre per aver interpretato l’architetto Rambaldo Melandri in Amici Miei, era ricoverato da qualche giorno nell’ospedale di Terni.



Moschin ha esordito nel cinema nel 1956 con La Rivale di Anton Giulio Majano ed ha recitato in pellicole quali Audace Colpo dei Soliti Ignoti di Nanny Loy (1959), Gli Anni Ruggenti di Luigi Zampa (1962), La Visita di Antonio Pietrangeli (1963) e 7 Uomini d’Oro di Marco Vicario (1966). Nel 1968, sotto la regia di Ugo Tognazzi, lavorò all’interno della pellicola Sissignore.



Nel 1974 ebbe un ruolo anche nel celebre Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola per poi recitare in Amici Miei di Mario Monicelli. Nel 1982 prese parte anche al secondo capitolo Amici Miei - Atto II° e nel 1985 ad Amici Miei - Atto III°.



Vincitore di due Nastri d’Argento come Miglior Attore Non Protagonista per Signore & Signori e Amici Miei - Atto III°, Moschin ha anche lavorato per la televisione e nel 2000 ha recitato in Sei Forte Maestro e Don Matteo.