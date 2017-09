Pyewacket: online poster e trailer internazionale dellhorror a tinte sovrannaturali

News





05/09/2017 |

Presentato all’interno del Toronto International Film Festival ecco a voi il poster e il trailer originale dell’horror movie Pyewacket. La pellicola è diretta da Adam MacDonald, regista che si è occupato della sceneggiatura e pronto a tornare nelle sale con la sua seconda opera dopo Backcountry (2014).



Protagonista di Pyewacket è Nicole Muñoz che interpreta una giovane ragazza in preda alla disperazione dopo la morte della mano, uccisa da una strega. Nel tentativo di trovare la sua vendetta porterà avanti un rituale in grado di evocare la perfida figura maligna.



Oltre alla Muñoz nel cast spuntano anche i nomi di Laurie Holden, attrice vista nelle prime stagioni di The Walking Dead, Chloe Rose ed Eric Osborne.



Il debutto di Pyewacket avverrà il 14 Settembre in Canada.