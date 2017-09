La Sony Pictures vuole realizzare un film su Nightwatch

News





05/09/2017 |

Il mondo di Spider-Man presto si arricchirà di due spin-off tutti da seguire. La Sony Pictures ha già annunciato che sono in lavorazione due pellicole riguardanti Venom, ovvero uno dei nemici principali dell’Uomo Ragno, e Silver Sable e Gatta Nera, con quest'ultime che saranno le protagoniste di Silver & Black. A questi film si unirà presto quello dedicato a Nightwatch, personaggio che lo studio ha deciso di far vivere con uno stand-alone movie a livello cinematografico.



Nightwatch, conosciuto anche con il nome del Dottor Kevin Trench, è un supereroe che ha fatto capolino in diversi fumetti, primo tra tutti quello di Spider-Man.



Ed Ricourt, sceneggiatore di Now You See Me - I Maghi del Crimine, è attualmente al lavoro per scrivere la storia del film. Stando alle prime indiscrezioni, la Sony vorrebbe affidare la regia del progetto a Spike Lee.