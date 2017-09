Iniziata la pre produzione di Shazam! John Cena sarà il protagonista?

News





05/09/2017 |

E’ iniziata la pre-produzione di un altro cinecomic della DC Comics: Shazam!. L’annuncio è è stato dato dal regista David F. Sandberg alla ricerca ora degli attori che andranno a completare il cast. Tante le voci che circondano soprattutto il nome della star che interpreterà il personaggio principale, ovvero il mago creato da Bill Parker e C.C. Beck, e nella lista sono presenti sia John Cena che Joshua Sasse. Il primo è il famoso wrestler della WWE che recentemente ha recitato nella commedia Le Sorelle Perfette e che è stato annunciato come protagonista dello spin-off Transformers dal titolo Bumblebee; il secondo, invece, è l’attore conosciuto per aver lavorato alle serie tv No Tomorrow e Galavant.



Tra i candidati al ruolo principale ci sarebbero anche altri attori i cui nomi però non sono stati ancora rivelati. La sceneggiatura di Shazam! è stata scritta da Henry Gayden.



L’uscita è fissata per il 2019.