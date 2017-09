La Bella e la Bestia: ecco la scena inedita La battaglia in cucina

News





Lo scorso 29 Giugno La Bella e la Bestia è uscito nelle versioni Blu-Ray 3D, Blu-Ray e DVD e su tutte le piattaforme digitali.



La Bella e la Bestia, in home video sorprenderà lo spettatore grazie ai tanti contenuti speciali inclusi nella versione blu-ray: si potranno seguire da vicino i filmmakers e il cast per scoprire come questo amatissimo film d’animazione è stato trasformato in un nuovo classico live-action, partendo dalla prima incantevole lettura del copione, per arrivare a un affascinante approfondimento che mostra come il film abbia preso vita grazie a scenografie sfarzose, costumi elaborati e tecnologie all’avanguardia. Un esclusivo documentario presentato da Emma Watson e incentrato sulle meravigliose donne che hanno preso parte alla realizzazione del film, più di 10 minuti di scene eliminate e svariati contenuti speciali musicali, tra cui il video musicale del brano di “Beauty and the Beast” con Ariana Grande e John Legend, la toccante versione eseguita da Celine Dion del nuovo brano “How Does a Moment Last Forever”, e la possibilità di selezionare direttamente le canzoni preferite tra gli indimenticabili brani del film.



Il film è diretto da Bill Condon che ha lavorato sulla sceneggiatura di Stephen Chbosky. Emma Watson e Dan Stevens interpretano Belle e la Bestia/il Principe e fanno parte di un cast composto anche da Luke Evans (Gaston), Emma Thompson (Mrs. Bric) e Kevin Kline (Maurice).



Tramite la Disney oggi vi presentiamo una scena inedita del film dal titolo La battaglia in cucina.