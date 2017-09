Insidious: The Last Key: vi presentiamo il trailer internazionale

News





05/09/2017 |

Se ieri vi abbiamo rivelato il titolo ufficiale del quarto capitolo di Insidious oggi, grazie alla Sony Pictures, vi presentiamo il trailer internazionale di questa nuova opera cinematografica. La pellicola, Insidious: The Last Key, può essere presentata come una sorta di prequel che ci farà conoscere da vicino la medium Elise Rainier. Il film è infatti ambientato in un’epoca che precede le storie raccontate nei precedenti tre capitoli. Nei panni della protagonista troviamo ancora una volta Lin Shaye, attrice divenuta una colonna portante di questa saga horror.



Josh Stewart, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Bruce Davison, Spencer Locke e Caitlin Gerard sono gli altri attori presenti nel cast.



Insidious: The Last Key è diretto da Adam Robitel mentre la sceneggiatura è stata scritta da Leigh Whannell.