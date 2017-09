Il trailer italiano di LIncredibile Vita di Norman

News





06/09/2017 |

A partire dal 28 Settembre Richard Gere tornerà nelle sale con un’altra incredibile interpretazione. L’attore sarà Norman Opphennaimer in L’Incredibile Vita di Norman, pellicola che racconterà la storia di un affarista di New York che aiuterà un giovane politico a fare carriera. Quando quest’ultimo, diversi anni dopo, diventerà primo ministro la vita di Norman cambierà.



Insieme a Gere nel cast principale troviamo Steve Buscemi e Michael Sheen.



La regia è di Joseph Cedar che ha curato anche la sceneggiatura.



Grazie alla Lucky Red, che rilascerà l'opera nelle sale, vi mostriamo il trailer italiano.



Sinossi di L’Incredibile Vita di Norman:

Se chiedi a Norman Opphennaimer quale sia il suo mestiere la risposta sarà “se le serve qualcosa io gliela trovo!”. Con una delle migliori interpretazioni di sempre, Richard Gere è Norman, un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri con la speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo aveva immaginato?

L’incredibile vita di Norman è una commedia intelligente e profonda sull’importanza delle relazioni e sul bisogno di contare col quale prima o poi tutti nella vita facciamo i conti.