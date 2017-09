Gary Oldman reciterà nel thriller sovrannaturale Mary

News





06/09/2017 |

Dopo averlo visto recitare recentemente nella parte di Winston Churchill in L’Ora più Buia di Joe Wright, Gary Oldman ha accettato di far parte del thriller sovrannaturale Mary sviluppato dalla Tucker Tooley Entertainment e dalla Entertainment One. Il film sarà diretto da Michael Goi che ha lavorato ad alcune serie tv quali American Horror Story e Sleepy Hollow.



Mary racconta di una famiglia in difficoltà che acquista all’asta una vecchia nave con lo scopo di avviare un business. Soltanto successivamente, però, scoprirà i terribili segreti che si nascondono al suo interno. Anthony Jaswinski ha scritto la sceneggiatura.



Tucker Tooley Entertainment e la eOne co-finanzieranno e produrranno Mary, la cui produzione partirà entro la fine del mese in Alabama.