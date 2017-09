Unbroken avrà un sequel. Il titolo sarà Unbroken: Path to Redemption

News





06/09/2017 |

Unbroken, pellicola che ha raccontato la storia di Louis Zamperini, atleta olimpico ed eroe di guerra americano che durante la Seconda Guerra Mondiale fu catturato e torturato, avrà un sequel. Il secondo capitolo parlerà sempre di Zamperini, affrontando la sua vita dopo il ritorno a casa a seguito della terribile vicenda che lo ha visto protagonista.



Unbroken: Path to Redemption, questo il titolo ufficiale, sarà prodotto da Matt Baer, lo stesso produttore della pellicola originale nel 2014. Il film originale, diretto da Angelina Jolie, ha incassato in tutto il mondo 165 milioni di dollari. Quest’ultima, però, non tornerà dietro la macchina da presa per il secondo atto. Al suo posto è stato ingaggiato Harold Cronk, che ha diretto God's Not Dead.



Non è chiaro quando il film uscirà nelle sale.