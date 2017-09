L'Inganno: lintervista sottotitolata in italiano a Kirsten Dunst

News





06/09/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato un'interessante intervista di Kirsten Dunst, una delle attrici presenti nel cast di L'Inganno. La star, nella clip, racconta alcuni dei tratti principali di questa pellicola diretta da Sofia Coppola e anche la sua esperienza sul set. Il film, oltre alla Dunst, vede protagonisti Colin Farrell, Elle Fanning, Nicole Kidman, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke.



L'Inganno è l'adattamento cinematografico del romanzo di Thomas Cullinan. La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Coppola.



In Italia L’Inganno uscirà il 21 Settembre.



Sinossi di L’Inganno:

L'inganno riadattato da Sofia Coppola dall'omonimo romanzo di Thomas Cullinan è ambientato in una scuola femminile dello stato del Virginia nel 1864. Quando scoppiò la Guerra Civile, Il collegio per giovani donne Miss Martha Farnsworth venne protetto dal mondo esterno fino al giorno in cui un soldato ferito dell’Unione venne trovato nelle vicinanze e portato al riparo.