La Battaglia dei Sessi: rilasciata in rete la clip Not Interested

07/09/2017 |

La Fox Searchlight ha rilasciato una clip in lingua originale di La Battaglia dei Sessi, dal titolo Not Interested, in cui possiamo assistere ad una telefonata tra i due protagonisti Emma Stone e Steve Carell. Gli attori interpretano Billie Jean King e Bobby Riggs in questo film che racconta del grande incontro di tennis che li ha visti sotto i riflettori.



Diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, e scritto da Simon Beaufoy, il film vede all'interno del cast anche Elisabeth Shue, Jessica McNamee, Andrea Riseborough e Natalie Morales.



Sotto la sinossi trovate la clip internazionale.



Sinossi di La Battaglia dei Sessi:

Dai creatori di Little Miss Sunshine, Emma Stone e Steve Carell sono i protagonisti di "La Battaglia dei Sessi" film biografico tratto dalla storia dei tennisti Billie Jean King e Bobby Riggs.