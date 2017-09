Daddy's Home 2: rilasciato il secondo trailer internazionale

News





07/09/2017 |

Il 10 Novembre uscirà negli Stati Uniti la commedia Daddy's Home 2, il sequel del film di Sean Anders. Il regista è tornato dietro la macchina da presa anche per questo secondo episodio ed ha scritto la sceneggiatura. La commedia vedrà ancora una volta Will Ferrell e Mark Wahlberg interpretare Dusty e Brad che nel film saranno accompagnati da Mr. Whitaker e Kurt, i cui ruoli sono stati affidati a John Lithgow e Mel Gibson, rispettivamente i loro due papà. L'arrivo di entrambi i genitori cambierà in maniera catastrofica la vita dei due protagonisti, mettendo a rischio la pace raggiunta dopo i litigi avvenuti nel film originale.



Linda Cardellini, John Cena, Alessandra Ambrosio, Scarlett Estevez e Owen Vaccaro sono gli altri attori presenti all’interno del cast.



Tramite la Paramount Pictures vi mostriamo il trailer internazionale.