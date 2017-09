Ammore e Malavita: online la scena L'ultima passeggiata insieme

News





07/09/2017 |

Dopo il trailer di Ammore e Malavita che vi abbiamo mostrato oggi tramite la 01Distribution, ecco a voi la nuova scena del film dal titolo L'ultima passeggiata insieme in cui vediamo Claudia Gerini e Carlo Buccirosso. I due attori fanno parte del cast di questa commedia con protagonisti Giampaolo Morelli e Serena Rossi. Il film, diretto dai Manetti Bros., racconta la storia di Ciro, un serial killer che si innamorerà perdutamente di Fatima, ragazza che in realtà lui dovrebbe uccidere.



Prodotto da Madeleine, Manetti Bros. Film e Rai Cinema, Ammore e Malavita uscirà nei cinema il 5 Ottobre.



Sinossi di Ammore e Malavita:

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), "o' re do pesce", e della sua astuta moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A Ciro viene dato l’incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai dimenticato della loro adolescenza.

Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare l’amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra musica e azione, amore e pallottole.