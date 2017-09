Madre: rilasciata la clip internazionale Experience

News





08/09/2017 |

Una nuova intensa clip in lingua originale di Madre è in rete tramite la Paramount Pictures. La clip riassume i tratti salienti di questo thriller movie scritto e diretto dal regista Darren Aronofsky che ha lavorato con i due protagonisti, il Premio Oscar Jennifer Lawrence e Javier Bardem. La pellicola ha un cast speciale, comprendente anche Michelle Pfeiffer, Kristen Wiig, Domhnall Gleeson, Ed Harris e Jovan Adepo.



La storia di questo film racconta di una coppia la cui vita sarà sconvolta dall’arrivo di ospiti inattesi.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 28 Settembre mentre negli USA il film uscirà il 15 dello stesso mese.



Vi lasciamo alla clip che trovate qui sotto.