LInganno: online la scena Avete un desiderio?

08/09/2017 |

Colin Farrell e Kirsten Dunst sono i protagonisti della nuova scena, dal titolo Avete un desiderio?, di L'Inganno. L'opera cinematografica di Sofia Coppola uscirà nelle sale italiane a partire dal 21 Settembre. La regista ha diretto un cast che, oltre a Farrell e alla Dunst, vede al suo interno anche Elle Fanning, Nicole Kidman, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke.



L'Inganno è l'adattamento cinematografico del romanzo di Thomas Cullinan. La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Coppola.



Sotto la sinossi trovate la scena in italiano rilasciata dalla Universal Pictures.



Sinossi di L’Inganno:

L'inganno riadattato da Sofia Coppola dall'omonimo romanzo di Thomas Cullinan è ambientato in una scuola femminile dello stato del Virginia nel 1864. Quando scoppiò la Guerra Civile, Il collegio per giovani donne Miss Martha Farnsworth venne protetto dal mondo esterno fino al giorno in cui un soldato ferito dell’Unione venne trovato nelle vicinanze e portato al riparo.