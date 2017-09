Madre: online la clip internazionale Get out

News





08/09/2017 |

La rabbia del personaggio interpretato da Javier Bardem è l'assoluta protagonista all'interno della clip internazionale Get out del film Madre. Nella clip possiamo vedere l'attore reagire con decisione di fronte ad un danno provocato dagli strani individui presenti in casa i cui panni sono vestiti da Ed Harris e Michelle Pfeiffer. Il film scritto e diretto dal regista Darren Aronofsky vede sotto i riflettori il Premio Oscar Jennifer Lawrence, anche lei presente nel video in questione. Kristen Wiig, Domhnall Gleeson e Jovan Adepo sono gli altri attori presenti nel cast.



La storia di questo film racconta di una coppia la cui vita sarà sconvolta dall’arrivo di ospiti inattesi.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 28 Settembre mentre negli USA il film uscirà il 15 dello stesso mese.



Qui sotto trovate la clip.