Leatherface: rilasciato il nuovo spot italiano

09/09/2017 |

Un nuovo spaventoso spot italiano di Leatherface è online tramite i canali ufficiali della M2Pictures. Lo spot ci mostra alcune scene della pellicola, prequel di Non Aprite Quella Porta diretto da Tobe Hooper, che dal 14 Settembre arriverà nelle nostre sale.



La storia del film è inizialmente ambientata all’interno di un ospedale psichiatrico, dove quattro ragazzi riescono a fuggire rapendo un’infermiera. Nel viaggio orrori e tragedie prenderanno il sopravvento, sconvolgendo così la mente di quello che verrà chiamato in futuro Leatherface.



L'opera cinematografica è dunque il primo prequel dedicato al franchise ed è diretta da Julien Maury e Alexandre Bustillo che hanno lavorato su una sceneggiatura scritta da Seth M. Sherwood.



Il cast è composto da Lili Taylor, Stephen Dorff, Nicole Andrews, Sam Strike, Julian Kostov, Vanessa Grasse, James Bloor.



Sinossi di Leatherface:

Leatherface è l’horror che racconta le origini di una delle figure più terrificanti del cinema, Leatherface appunto o, come meglio lo conosce il pubblico italiano, Faccia di cuoio, protagonista sadico e crudele della saga cinematografica cult Non aprite quella porta.