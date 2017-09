Barry Seal - Una Storia Americana: la clip Atterraggio immediato

News





09/09/2017 |

La prossima settimana debutterà nelle nostre sale il film Barry Seal - Una Storia Americana e la Universal Pictures ha rilasciato una nuova scena dal titolo Atterraggio immediato. Nella clip vediamo il personaggio interpretato da Tom Cruise alle prese con un atterraggio d'emergenza. L'attore, in questo film diretto da Doug Liman, interpreta un pilota imbroglione che si ritroverà coinvolto in una delle missioni americane più importanti di sempre. Accanto a Cruise troveremo Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones e Jayma Mays.



Liman, alla sua seconda collaborazione con l'attore dopo Edge of Tomorrow - Senza Domani, ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Spinelli.



Barry Seal - Una Storia Americana è prodotto da Brian Grazer, Brian Oliver, Tyler Thompson, Doug Davison e Kim Roth. Ray Angelic è il produttore esecutivo.



Sinossi di Barry Seal - Una Storia Americana:

Prodotto da Imagine Entertainment (Ron Howard e Brian Grazer), il film racconta la storia vera di Barry Seal (Tom Cruise), un aviatore statunitense e narcotrafficante che, una volta accusato di riciclaggio di denaro sporco e traffico di droga, trovò un accordo con il governo USA diventando un informatore sotto copertura della CIA e contribuendo a lavorare ad una delle operazioni più famose della storia dell’agenzia: incastrare il signore della droga Pablo Escobar.