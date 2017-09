The Hummingbird Project: Salma Hayek reciterà nel film

News





10/09/2017 |

Salma Hayek si è unita al cast di The Hummingbird Project, il film del regista Kim Nguyen. L’attrice reciterà accanto a Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgard, gli attori scelti per interpretare i due protagonisti. Ambientato nel vasto mondo del business, il film vedrà Eisenberg e Skarsgard interpretare due giovani ambiziosi che realizzano un progetto che prevede di portare un cavo in fibra ottica dal Kansas fino al New Jersey. La brillante idea, però, sarà ostacolata dal loro spietato capo, interpretato appunto dalla Hayek.



Nguyen ha scritto anche la sceneggiatura.



Pierre Even di Item 7 in Montreal e la Belgian Belga Films sono i produttori mentre Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger della Automatik sono i produttori esecutivi.

Le riprese partiranno nel mese di ottobre a Montreal.



La Hayek, recentemente, ha recitato nell’action comedy con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson dal titolo Come ti ammazzo il bodyguard.