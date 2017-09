Suburbicon: la featurette internazionale Critics Are Saying

News





11/09/2017 |

La risposta della critica a Suburbicon è presente nella nuova featurette internazionale rilasciata dalla Paramount Pictures. Il film è diretto da George Clooney, tornato dietro la macchina da presa tre anni dopo Monuments Men, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joel ed Ethan Coen.



Clooney ha diretto un cast prestigioso in cui sono presenti attori del calibro di Matt Damon, il protagonista, Julianne Moore e Oscar Isaac.



Suburbicon uscirà nelle sale a partire dal 27 Ottobre.



Sinossi di Suburbicon:

Suburbicon è una tranquilla e idilliaca comunità suburbana con case economiche e prati curati… il posto perfetto per far crescere una famiglia e nell’estate del 1959 la famiglia Lodge sta facendo proprio questo. Ma la superficie tranquilla maschera una realtà inquietante, poiché il marito e padre Gardner Lodge (Matt Damon) deve navigare all’interno di una città piena di tradimenti, inganni e violenza. Questo è un racconto di persone dai tanti difetti che fanno scelte sbagliate.