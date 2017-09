Box Office Italia: ancora al primo posto Cattivissimo Me 3

News





11/09/2017 |

Cattivissimo Me 3, pellicola animata diretta da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon, ha mantenuto ancora una volta la prima posizione nella classifica box office italiana. Il film ha incassato 2.471.040 euro avvicinandosi sempre di più ai 15 milioni complessivi. La seconda posizione è occupata invece da Dunkirk, ultima opera cinematografica di Christopher Nolan il cui incasso è stato pari a 1.919.339 euro. Il film del regista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro ha mantenuto a distanza Baby Driver - Il Genio della Fuga di Edgar Wright, in terza posizione con 843.686 euro, mentre ha debuttato al quarto posto La Fratellanza di Ric Roman Waugh che ha incassato 759.298 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry All Eyez On Me di Benny Boom (459.267 euro) e Il Colore Nascosto delle Cose di Silvio Soldini (439.520 euro).