Box Office USA: esordio incredibile per IT, superati i 100 milioni

11/09/2017 |

Un esordio incredibile negli USA per IT, il primo adattamento cinematografico del romanzo best-seller di Stephen King. La pellicola di Andy Muschietti ha sbancato il botteghino incassando 117.150.000 dollari. Un esordio pazzesco per una delle pellicole più attese della stagione. Alle spalle dell’horror movie troviamo la commedia 40 Sono i Nuovi 20 di Hallie Meyers-Shyer che al debutto ha portato via 9.028.222 dollari. Dalla prima alla terza posizione è scivolato invece Come Ti Ammazzo il Bodyguard di Patrick Hughes il cui incasso è stato pari a 4.850.000 dollari mentre un gradino più basso troviamo Annabelle: Creation di David F. Sandberg che ha portato via 4.000.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Wind River di Taylor Sheridan (3.210.200 dollari) e Ballerina di Eric Summer ed Éric Warin (2.500.100 dollari).