Daniel Dae Kim in trattative per recitare nel reboot di Hellboy

12/09/2017 |

Daniel Dae Kim, attore che ha lavorato nella serie cinematografica Divergent, è entrato ufficialmente in trattative per recitare nel cast del reboot di Hellboy prodotto dalla Millennium Films. Kim, qualora dovesse entrare ufficialmente nella pellicola, sostituirà Ed Skrein che ha lasciato il progetto e indosserà i panni del Maggiore Ben Daimio, un militare mutaforma capace di trasformarsi in giaguaro.



Il nuovo Hellboy sarà diretto da Neil Marshall (Doomsday - Il Giorno del Giudizio) e vedrà protagonista nella parte del personaggio creato da Mike Mignola la star David Harbour.



Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane e Penelope Mitchell sono gli altri attori presenti nel cast.



Andrew Cosby e Christopher Golden hanno scritto la sceneggiatura.