Ufficiale: Patty Jenkins dirigerà il sequel di Wonder Woman

12/09/2017 |

Ora è ufficiale, Patty Jenkins tornerà come regista del sequel di Wonder Woman. Dopo un’intensa e lunga trattative la Jenkins ha raggiunto un accordo con la Warner Bros. Pictures per dirigere, scrivere e produrre il nuovo capitolo del cinecomic.



Nella pellicola, ovviamente, tornerà Gal Gadot, confermata dalla produzione nel ruolo del personaggio nato grazie a William Moulton Marston. Al momento non sono stati annunciati gli altri nomi che entreranno a far parte del cast.



Il film originale è stato un autentico successo ed ha incassato più di 800 milioni di dollari in tutto il mondo.



Lo script del nuovo capitolo sarà scritto anche da Geoff Johns. L’uscita è fissata per il 2019.