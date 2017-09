Diego Luna e Liev Schreiber nel cast del nuovo film di Woody Allen

News





12/09/2017 |

Diego Luna e Liev Schreiber si sono uniti al cast del nuovo film di Woody Allen che sarà rilasciato da Amazon Studios. I due attori raggiungono così i già presenti Timothee Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers e Kelly Rohrbach. La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, entrerà in produzione dopo l'uscita dell'ultima opera del regista dal titolo Wonder Wheel che arriverà nelle sale a partire dal 1° Dicembre.



Wonder Wheel, ambientato a Coney Island nel 1950, è prodotto da Letty Aronson, Erika Aronson e Ed Walson. Amazon Studios ha finanziato il film. Nel cast di questo drama movie troviamo James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake e Kate Winslet.



Lo scorso anno il regista ha portato nei cinema Café Society.