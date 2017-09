Night School: Rob Riggle nel cast della commedia con Kevin Hart

News





12/09/2017 |

Solo ieri vi avevamo annunciato dell'arrivo di Taran Killam nel cast della commedia Night School. Oggi, invece, è notizia che all'interno della pellicola reciterà anche l'attore Rob Riggle. Il film vedrà Kevin Hart nei panni del protagonista, ovvero un uomo che sarà costretto a frequentare delle lezioni nel tentativo di preparare e superare il General Educational Development test.



Hart, con la sua Hartbeat Productions, produrrà Night School insieme alla Will Packer Productions di Will Packer. Malcom D. Lee sarà invece il regista. James Lopez, sempre della Will Packer Productions, sarà il produttore esecutivo.



La sceneggiatura è basata sulla storia di Hart, Harry Ratchford, Joey Wells e Matt Kellard. Lo script è stato completato da Nick Stoller.



La produzione partirà entro la fine del mese.